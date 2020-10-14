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Бюджет литовской национальной телерадиовещательной компании LRT в следующем году должен составить 53 млн 794 тыс. евро - почти на 7,5 млн евро больше, чем в этом году.
Бюджет LRT в следующем году должен увеличиться почти на 7,5 млн евро
© DELFI / Andrius Ufartas

Это предусмотрено в представленном министром финансов Вилюсом Шапокой в среду правительству проекте государственного бюджета на 2021 год.

Финансирование LRT рассчитывается автоматически на основании полученных государством доходов от подоходного налога и акцизов.

Гендиректор LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене сказала BNS, что комментировать подробнее, на что будут потрачены дополнительные средства, можно будет после утверждения бюджета советом LRT.

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