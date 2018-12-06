Сейм не принял во внимание просьбу консерваторов наметить принятие бюджета на 18 декабря, а до того времени вести переговоры с бастующими учителями.

Премьер Саулюс Сквернялис уверял, что в 2019 году изменения ощутят все жители Литвы.

"Этот бюджет - то, чего ждут госслужащие, пенсионеры, каждый работающий человек, независимо от того, работает он в государственном или же в частном секторе", - уверял премьер.

По его словам, в следующем году зарплаты увеличатся у всех.