Сейм не принял во внимание просьбу консерваторов наметить принятие бюджета на 18 декабря, а до того времени вести переговоры с бастующими учителями.
Премьер Саулюс Сквернялис уверял, что в 2019 году изменения ощутят все жители Литвы.
"Этот бюджет - то, чего ждут госслужащие, пенсионеры, каждый работающий человек, независимо от того, работает он в государственном или же в частном секторе", - уверял премьер.
По его словам, в следующем году зарплаты увеличатся у всех.
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