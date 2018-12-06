В четверг Сейм Литвы во второй раз рассмотрел проект бюджета и постановил провести его окончательное слушание и принятие 11 декабря. За это проголосовал 81 парламентарий, против было 29, 12 воздержались.
© DELFI / Andrius Ufartas

Сейм не принял во внимание просьбу консерваторов наметить принятие бюджета на 18 декабря, а до того времени вести переговоры с бастующими учителями.

Премьер Саулюс Сквернялис уверял, что в 2019 году изменения ощутят все жители Литвы.

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"Этот бюджет - то, чего ждут госслужащие, пенсионеры, каждый работающий человек, независимо от того, работает он в государственном или же в частном секторе", - уверял премьер.

По его словам, в следующем году зарплаты увеличатся у всех.

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