"Каждый год (портфель газа - BNS) меняется. Поскольку у нас есть альтернатива - покупать через терминал, мы сформировали портфель так, чтобы он был максимально выгодным для нас. Часть (газа) мы покупаем у "Газпрома", часть - через терминал (клайпедский терминал сжиженного природного газа, ТСПГ - BNS). Все зависит от переговоров. Поскольку у нас со Statoil долгосрочный контракт, а с "Газпромом" переговоры проходят каждый год, они начались", - сказал во вторник на конференции делового издания Verslo zinios "Бизнес - 2018" А. Бяндаравичюс.
По его словам, в этом году цена на газ для компании выросла на 17%, а в следующем году рост цены будет умереннее.
"Цена на газ для нас важна, потому что мы потребляем более половину всего потребляемого в Литве количества газа. Если сравнивать 2016 и 2017 годы, то цена на газ выросла на 17% и в 2018 году намечается рост. Особого роста в следующем году не будет, но будет 4-5%", - сказал глава Achemos grupe.
В этом году треть необходимого газа компания Achema купила у Statoil через ТСПГ, остальной газ - у "Газпрома". В этом году завод планирует потребить около 1,3 млрд. кубометров газа (13,4 млн. мегаватт-часов).
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