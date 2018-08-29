По данным самоуправления, в 2015 г. дотации получали 94 частных воспитательных учреждения, их посещали 3000 детей. В 2017 г. число учреждений выросло 135, их посещают почти 6000 детей.

Еще больше выросла сумма дотаций самоупраления. Если в 2015 г. это было 1,636 млн. евро, то через два года – 6,457 млн. евро.

По данным 2017 года, больше всего денег из бюджета мэрии получает сеть детских садов Аустеи Ландсбергене Vaikystės sodas – 687 000 евро. На втором месте MD LT, которой принадлежат детские сады Mini darželiai (в два раза меньше выплат).

Председатель Ассоциации частных дошкольных учреждений Ева Ягминене видит в этом успешное сотрудничество между частным и государственным сектором. Между тем представитель Национального собрания активных мам Раса Жемайте предупреждает, что в долгосрочном периоде нынешние перемены будут иметь плачевные последствия.

Комментируя тенденцию на рынке частных детских садов, Ягминене сказала, что рост их числа обусловлен потребностями.

"Вильнюс - растущий город, здесь селятся молодые семьи, растет количество детей. А госсектор не может предложить всем места в детских садах, поэтому появляется необходимость в частных. Когда стали выделять компенсации, больше людей смогли позволить себе пустить детей в частные сады", – сказала она DELFI.

Собеседница отметила, что мэрия не успевает за строительством домов в Вильнюсе.

"Семьи там поселяются быстрее, чем мэрия развивает инфраструктуру. Вот, к примеру, обещали места в модульных детских садах, их строят, детей регистрируют на сентябрь, сообщают, что они получили места, но на практике, одним обещают с октября, другим с ноября, третьим – в следующем году", – сказала Ягминене.

Она также сказала, что компенсации обходятся мэрии дешевле, чем строительство новых детских садов.

Жемайте сказала, что когда только обсуждался вопрос компенсаций, она задавала вопросы, на которые ответа не получила до сих пор.

"Во-первых, говорили о том, кто будет получать деньги. Действительно ли снизится плата за детские сады? Было бы интересно узнать, за эти 2015-2017 гг. при таких инвестициях изменилась ли цена на услуги, появились ли на рынке детские сады, которые по карману людям.

Другой вопрос – доступность услуги. Могут ли родители выбирать по своим потребностям и возможностям. Когда они выбирают государственный, а когда частный детский сад. Выбирают ли частный, когда не получают место в государственном, и часто ли забирают из частного, когда получают место в госудаственном.

Мы еще говорили, что если выделяем финансирование, то государство должно контролировать качество. Как мэрия, инвестируя такие средства в частный сектор, заботится об обеспечении прав детей, выполнения других требования", – сказала собеседница.

"Можно сказать, что мэрия не занимается стратегическими планами. Не планирует и не просчитывает потребность на будущее, они не видят, сколько нужно услуг. Эта масса детей уже доросла до школ, уже переполнены начальные школы, значит, скоро будет потребность в финансировании частных школ в Вильнюсе. Уже сейчас говорят о второй смене.

Просто тушат пожары действиями, дающими быстрый эффект, но не всегда рациональными. Может быть, в будущем это будет иметь и отрицательные последствия", – сказала Жемайте.

DELFI напоминает, что компенсации в размере 100 евро мэрия утвердила с 2015 года. Эти деньги мэрия переводит непосредственно частным детским садам.

По имеющимся данным на 31 декабря 2017 года, в Литве частные детские сады во всей Литве посещал 6131 ребенок. На долю Вильнюсской мэрии приходится 77% всех детей. На втором месте Каунасская мэрия - 404, на третьем Клайпедская мэрия – 280.