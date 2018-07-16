Президент Литовской ассоциации инженерной промышленности Томас Яскялявичюс сказал, что в последнее время в Каунасском регионе увеличились инвестиции, что обуславливает рост зарплат у представителей некоторых специальностей, поэтому средняя зарплата приблизится к средней зарплате в Вильнюсе.

Однако советник главы "Содры" Юлита Варанаускене считает, что и в будущем разница в зарплатах между Вильнюсом и Каунасом сохранится.

По данным "Содры", в мае этого года в Вильнюсе самые большие зарплаты платили пилотам и другим специалистам родственных профессий. Их средняя зарплата составляла 3851 евро "на бумаге".

На втором месте - руководители полетов с зарплатой 3070 евро "на бумаге", на третьем – главы отделений финансовых и страховых услуг с зарплатами в 3025 евро в месяц.

Кроме того, в Вильнюсе большие зарплаты получают руководители, специалисты в сфере ИТ.

В список входят только те случаи, когда человек работает только у одного работодателя и есть не менее 10 представителей конкретной профессии.

В Каунасе самые большие зарплаты получают судьи - 2477 евро "на бумаге".

Большие зарплаты у глав научных исследований и расширения (2404 евро), главы отделений финансовых и страховых услуг (2367 евро).

В Каунасе большие зарплаты получают и инженеры-механики, а также инженеры-строители.

За последний год поступило сообщение о нескольких новых заводах в Каунасском регионе. Hella, Continental, Hollister планируют или уже начали расширение.

По словам Яскялявичюса, благодаря этому расширению в Каунасе появится 5000–6000 рабочих мест, а это увеличит уровень зарплат.

"Быстрее должны расти зарплаты у операторов станков, сварщиков, маляров, инженеров. Все, что связано с этой инженерно-технологической промышленностью", – сказал он, заметив, что из-за инвестиций вырастет и продуктивность работников. "Люди больше произведут и больше заработают", – обобщил он.

Варанаускене сказала, что рост зарплат в Литве обусловлен несколькими факторами. Во-первых – общим ростом экономики, но есть и влияние госрегулирования.

"К примеру, зарплаты растут в результате повышения минимума, но это касается низкооплачиваемых профессий. Также есть аспект общественного транспорта, т.е. чиновники, врачи", – сказала она.

Комментируя вопрос, поднимутся ли средние зарплаты в Каунасе до уровня вильнюсских, Варанаускене сказала, что это может касаться представителей некоторых профессий.

"Что касается уравнивания зарплат, думаю, разница естественно останется не в пользу Вильнюса, потому что жизнь в Каунасе дешевле. Другой момент – если человек ездит из Каунаса в Вильнюс, появляются дополнительные расходы", – заметила она.

Центробанк Литвы прогнозирует, что в 2018 г. зарплата в Литве увеличится на 7,6%, в 2019 г. – на 6%.