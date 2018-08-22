"В странах Балтии годовая потребность в поликарбонатных листах колеблется в пределах 2000 тонн. Мощность будущего завода составляет 4500 тонн в год. Мы планируем не только стать лидером по продажам в странах Балтии, но и заняться экспортом поликарбоната в Польшу и Северные страны – Швецию, Финляндию, Норвегию, там нет таких заводов, а поликарбонат используют шире, чем в Литве", – сказал глава компании Максимилиян Долженко.
В компании должны работать 50 человек. Сначала запустят одну линию, в нее инвестируют около 4 млн. евро, а после строительство второй, инвестиции должны составить 7 млн. евро.
Будущий производитель поликарбонатных листов надеется обеспечить ими весь регион
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