Однако пока ни премьер, ни министр энергетики не сообщают, какая из альтернатив будет выбрана. Неофициальные источники утверждают, что судно, скорее всего, будет выкуплено.

"Пока преждевременно комментировать, подтверждать, что выкупим, пока нет решения. Решение правительства должно быть принято в этом году. (...). Да, есть три варианта", - сказал в понедельник BNS Саулюс Сквярнялис, отметивший, что лишь в общих чертах знаком с выводами исследования.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас также подтвердил, что в исследовании предусмотрены три варианта.

По его словам, вскоре планируется подготовить план того, как этот вопрос будет представлен правительству.

Консалтинговая компания Poyry Management Consulting подготовила первичный анализ перспектив судна-хранилища СПГ, который показал, что, как и сообщалось в декабре прошлого года, Литве судно потребуется и после 2024 года, когда завершится договор аренды с норвежской Hoegh LNG.

Тогда сообщалось, что до конца марта будет проведен детальный анализ затрат и выгоды, будет подготовлено решение по сокращению расходов потребителей по содержанию терминала СПГ.

В договоре с Hoegh LNG предусмотрено, что судно может быть выкуплено через 10 лет - в конце 2024 года. В 2015 году Литва обсуждала с норвежцами возможность выкупа до истечения 10 лет, однако они не согласились. Позднее оператор терминала - компания Klaipedos nafta планировала позаимствовать у банков 300 млн. евро и выкупить судно, однако после начала консультаций с Еврокомиссией, Латвией и Эстонией процедуры были остановлены.

До осени этого года трем Балтийским государствам не удалось договориться о региональном терминале СПГ – этим была утрачена возможность получения помощи для выкупа судна-хранилища Independence.

Литва ищет способы сокращения расходов на содержание терминала СПГ на фоне сокращения потребления газа в стране и роста груза по содержанию терминала, особенно это касается крупнейших потребителей, таких, например, как завод удобрений Achema.

Все потребители газа в 2017 году заплатили около 88,5 млн евро налога на содержание терминала. За аренду судна СПГ оператор терминала - компания Klaipedos nafta в год платит 68,9 млн долларов США (по нынешнему курсу – около 56 млн евро.