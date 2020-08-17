В конце июля на встрече с представителя "Литовской почты" министр Ярослав Наркевич сказал, что, несмотря на то, что количество почтовых отделений сократилось, сеть по-прежнему очень важна для жителей регионов, а именно в плане предоставления финансовых услуг, например, для обналичивания средств, кредитования, услуг страхования, писало агентство BNS.
Министерство транспорта указало Delfi, что почта может и другими способами помочь жителям регионов - у почты есть не только немало отделений, но и развиваются другие услуги, например, проект "мобильного почтальона". Планируют расширить круг финансовых услуг, которые предоставляет "Литовская почта".
Министерство отметило в ответе Delfi, что пока нет результатов оценки возможностей "Литовской почты", что-то подробно комментировать было бы сложно.
"Представитель "Литовской почты" Вайда Будрене обратила внимание на то, что у компании с 2016 г. есть лицензия ведомства, электронные услугиe денег, поэтому сейчас на почте можно заплатить за услуги, получить разные выплаты, взять небольшой кредит, получить услуги страхования и т.д. Почта выясняет, какие услуги больше всего необходимы жителям регионов.
Будрене заметила, что если будет видна необходимость в расширении банковских услуг, то придется создавать отдельную юридическую единицу.
Представитель Литовской ассоциации банков Валерия Кигуолене сказала: "Чем больше на рынке будет поставщиков прозрачных финансовых услуг, тем лучше для всех. Мы считаем, что банковская сеть, предоставляющая базовые финансовые услуги в Литве, сейчас накрыла всю страну, поэтому для более обстоятельной оценки надо провести исследование. С другой стороны, в Литве участники рынка и его регуляторы признают, что первенство за безналичным расчетом и современными системами оплаты услуг".
По данным ЛАВ, в Литве финансовые услуги предоставляют 302 банковских отделения и отделения кредитных ведомств, есть 903 банкомата, 2238 терминалов Perlas, обналичить деньги можно в кассах некоторых магазинов и киосках. Всего такую услугу можно получить в более чем 5000 точках на территории страны.
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