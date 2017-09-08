Одна из крупнейших в Польше строительных компаний Budimex, заявившая в августе, что выходит из конкурса концессии национального стадиона в Вильнюсе, передумала и объявила, что остается участником конкурса, сообщает Вильнюсская мэрия.
Remigijus Šimašius
© DELFI / Andrius Ufartas

Представитель мэра Александр Зубряков BNS сказал, что муниципалитет в среду получил два письма от Budimex - в одном из них содержится просьба об отзыве ранее присланного письма по участию в конкурсе, во втором - просьба о переносе срока подачи предложений на 2 месяца - до конца декабря.

"На прошлой неделе у меня была встреча, я пригласил руководство Budimex и мы поговорили, я рад, что удалось (их) уговорить, чтобы они остались в проекте, так что они прислали подтверждение, что участвуют в проекте", - сказал BNS мэр Вильнюса Рeмигиюс Шимашюс.

По его словам, в ближайшее время будет решаться вопрос о продлении сроков конкурса. Мэр сказал, что имеется двухмесячный резерв, так что продление сроков не будет означать опоздания.

После того, как представившая предложение вместе с Budimex группа KDS grupe в конце июля сообщила, что не будет участвовать в конкурсе, возникла угроза, что в конкурсе останется всего один участник - контролируемая пользующимся противоречивой репутацией концерном Icor компания Axis Industries.

Намечено, что договор концессии должен быть подписан на 25 лет, а комплекс будет принадлежать Вильнюсскому самоуправлению. Планирующаяся стоимость строительства составит 88,5 млн. евро (с НДС).

BNS
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