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Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) прекратили конкурс подрядчика на строительство участка железной дороги Rail Baltica Палемонас - Рокай, потому что все участники предложили слишком высокую цену. Будет объявлен новый конкурс.
Будет объявлен новый конкурс по участку Rail Baltica Рокай-Палемонас
© rail-baltica.lt nuotr.

"Цена самого лучшего предложения почти на одну пятую превышала средства, которые намечалось выделить на закупки перед началом процедуры закупок. Поэтому предложения поставщиков были отклонены, а процедуры закупок объявлены завершенными", –сказал для пресс-релиза гендиректор предприятия Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролис Санковскис.

В конце 2018 года, когда был объявлен конкурс, стоимость работ составляла 47,1 млн евро (без НДС). В нем участвовало пять компаний, а цена лучшего предложения превышала эту сумму почти на 20%.

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По словам К. Санковскиса, несмотря на это, железную дорогу европейской колеи намечается завершить в 2025 году, а в 2026 году – ее протестировать.

Участок дороги Палемонас - Рокай является одной из четырех частей Каунасского ж/д узла: помимо него, еще есть участки Еся-Каунас, Еся-Рокай, Каунас-Палемонас. Работы на этих участках почти закончены.

Проложить железную дорогу Rail Baltica протяженностью 870 км от Таллина до литовско-польской границы намечается к 2026 году. Проект проводит в жизнь совместное предприятие Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail.

ru.DELFI.lt

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