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Поскольку правительство Литвы дало указание самоизоляции для возвращающихся из Бельгии и по причине сильного снижения продаж билетов, авиакомпания Brussels Airlines отозвала рейсы из Брюсселя в Вильнюса, запланированные на первую половину августа.
Brussels Airlines отозвала часть августовских рейсов в Вильнюс
© A.Didžgalvio nuotr.

Эту информацию подтвердила BNS представитель Brussels Airlines Маайке Андриес.

"По причине введенных правительством Литвы ограничений на путешествия мы отмечаем большое сокращение спроса на билеты по этому маршруту. Спрос настолько мал, что экономически и экологически было бы безответственно летать пустыми самолетами", – сказала Андриес.

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По ее словам, авиакомпания отозвала рейсы в первые две с половиной недели августа. Регулярные рейсы между Брюсселем и Вильнюсом были возобновлены в середине мая.

Бельгия также входит в список стран по возвращении из которых в Литву обязательна самоизоляция – по данным на 24 июля, в Бельгии коронавирусом болеют 19,4 из 100 000 жителей.

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