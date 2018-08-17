По мере приближения осени рынок жилья в крупных городах Литвы явно стал активнее – жилье ищут студенты. Правда, по словам брокеров, в Вильнюсе сезонность практически незаметна, кроме того, все чаще клиенты ищут не традиционное жилье, а элитное жилье.
© DELFI / Karolina Pansevič

Брокер Карина Паулаускайте отметила, что в столице признаков сезонности стало меньше – здесь много студентов и работников зарубежных компаний, туристов и просто семей, которые пытаются закрепиться в Вильнюсе, перебираясь ближе к центру.

По словам брокера, предложений становится больше, поэтому можно найти желаемый вариант по доступной цене.

"В последние два года росли инвестиции в недвижимость. Больше всего покупали двухкомнатные квартиры. Спрос и предложение, можно сказать, сравнялись. И студенты и другие новые жители Вильнюса могут найти недвижимость по доступным ценам", – считает Паулаускайте.

Брокер отмечает, что наибольшей популярностью пользуются двухкомнатные квартиры, площадью 30-45 кв. м, но растет спрос и на элитное жилье.

"Экономический рост – поэтому как семьи, так и инвесторы инвестируют в хорошую недвижимость, в более качественную жизнь – где качественные постройки, огороженные территории, безопасные детские площадки, подземный паркинг. Хотят, чтобы жизнь была приятной", – сказала брокер.

Что можно посоветовать студентам? По словам Паулаускайте, желающие найти вариант получше, уже опоздали, поэтому сейчас придется платить больше.

"Стоит приезжать на поиски жилья в июле, заплатить за август, тогда можно снять хороший вариант по доступной цене. Если опаздываете, больше платите за вариант похуже, выбор меньше", – сказала собеседница.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Брокер: в Вильнюсе все могут найти жилье по доступной цене (3)

По мере приближения осени рынок жилья в крупных...

Результаты скандального исследования: что в Литве дороже, чем в среднем в ЕС (40)

Большая часть непищевых товаров в Литве дороже, чем в...

Приятная новость для отдыхающих: в конце месяца цены на взморье снизятся (5)

Литовское взморье многих привлекает в жаркие летние...

Советник премьера Литвы считает, что между торговыми сетями существует негласный картель (19)

Иногда кажется, что Антимонопольная служба, которая...

Начинается ремонт смычки NordBalt (55)

Электрическое соединение между Литвой и Швецией NordBalt...

TOP новостей

Департамент полиции заверяет, что полицейским за поврежденные автомобили платить не придется

После того как стало известно, что новые полицейские...

Результаты скандального исследования: что в Литве дороже, чем в среднем в ЕС (40)

Большая часть непищевых товаров в Литве дороже, чем в...

Лето из Литвы уходить не спешит, после короткой передышки снова придет жара (1)

В субботу в Литве ожидается теплая погода, однако...

В Вильнюсе обмануты сотни семей: детей зарегистрировали в несуществующие детские сады (24)

В марте 2018 года Вильнюсская мэрия объявила, что с...

Приятная новость для отдыхающих: в конце месяца цены на взморье снизятся (5)

Литовское взморье многих привлекает в жаркие летние...