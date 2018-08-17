Брокер Карина Паулаускайте отметила, что в столице признаков сезонности стало меньше – здесь много студентов и работников зарубежных компаний, туристов и просто семей, которые пытаются закрепиться в Вильнюсе, перебираясь ближе к центру.

По словам брокера, предложений становится больше, поэтому можно найти желаемый вариант по доступной цене.

"В последние два года росли инвестиции в недвижимость. Больше всего покупали двухкомнатные квартиры. Спрос и предложение, можно сказать, сравнялись. И студенты и другие новые жители Вильнюса могут найти недвижимость по доступным ценам", – считает Паулаускайте.

Брокер отмечает, что наибольшей популярностью пользуются двухкомнатные квартиры, площадью 30-45 кв. м, но растет спрос и на элитное жилье.

"Экономический рост – поэтому как семьи, так и инвесторы инвестируют в хорошую недвижимость, в более качественную жизнь – где качественные постройки, огороженные территории, безопасные детские площадки, подземный паркинг. Хотят, чтобы жизнь была приятной", – сказала брокер.

Что можно посоветовать студентам? По словам Паулаускайте, желающие найти вариант получше, уже опоздали, поэтому сейчас придется платить больше.

"Стоит приезжать на поиски жилья в июле, заплатить за август, тогда можно снять хороший вариант по доступной цене. Если опаздываете, больше платите за вариант похуже, выбор меньше", – сказала собеседница.