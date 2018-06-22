В публикации расхваливают культурную жизнь в Литве, уникальную кухню, красивую природу, и признают, что Литва - хорошая страна для туристов.
В статье рассказывается об ужине в Русне, Музее холодной войны в Жемайтии, тропе в кронах деревьев в Аникщяй, Пакруойском поместье, возможности наблюдения за птицами в заливе Княупо, дегустации литовского ягодного вина, ужине в Жемайтии. Журнал TTG издается с 1953 г. и считается одним из старейших в мире туристических еженедельников. Его тираж – 15 600 экземпляров.
В этом году в Литве уже побывали 4 британских журналиста из таких известных изданий как National Geographic, The Express и др. и представители 5 туроператоров.
"Возможности туризма в Литве произвели такое неизгладимое впечатление на редакцию, что на обложке появилось фото из Литвы, стоимость этой рекламной страницы - 17 000 фунтов стерлингов. Впервые в статье акцентируются не столица или другие города страны, а регионы. Туристов приглашают приехать в Литву не на выходные, а на более длительное время", – сказала ВРИО Департамента туризма Индре Тракимайте-Шяшкувене.
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