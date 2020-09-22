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Британская компания по оказанию финансовых услуг Tradecore Group учредила компанию в Литве.
Darbas
Darbas
© Shutterstock

По данным Центра реестров, компания Tradecore Wealth была зарегистрирована в понедельник, единственный ее акционер – Tradecore Group Limited. Уставной капитал компании составляет 5 тыс. евро, ее возглавляет Стефан Пайкович.

О себе TradeCore сообщает, что это платформа, позволяющая финтех-компаниям создавать банковские и инвестиционные продукты нового поколения.

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