В Великобритании Вильнюс представляют самым дешевым туром на выходные дни, сообщают СМИ. Однако глава компании Вильнюсской мэрии Go Vilnius Инга Романовскене сказала LRT, что самой столице не стоит так себя рекламировать, поскольку цены могут измениться.
Vilnius
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Theindependent.co.uk сообщает, что билеты на самолет и гостиница на выходные с сентября 2018 по март 2019 г. стоит не больше 80 фунтов стерлингов (90 евро). По подсчетам TravelSupermarket, которая ежегодно составляет список самых дешевых туров на выходные, это на 195% дешевле, чем в Дубровник.

По данным британских СМИ, в литовской столице дешево стоит не только проживание, но и питание. Исследование показало, что ужин из трех блюд в ресторане среднего класса стоит 15,65 фунтов стерлингов (17,48 евро), а бокал литовского пива – 2,68 фунта стерлингов (3 евро).

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По словам Романовскене, это реальные цены и уложиться в 90 евро возможно: "Все эти параметры, цены, думаю, реальные. Я думаю, Вильнюсу на пользу это сравнение с другими городами".

Она обратила внимание на то, что сам Вильнюс не рекламирует себя как дешевый город: "Мы [...] активно не представляем Вильнюс как дешевый тур, это рискованно, ведь цены меняются. В смысле длительной рекламы это может быть рискованно, сегодня ты дешевый, а завтра таким не будешь. Но то, что сегодня у нас есть такой плюс - это хорошо".

Романовскене надеется, что благодаря этой информации в Литву будет приезжать больше туристов. По ее словам, литовская столица конкурирует с другими столицами Европы за туры на выходные или на несколько дней.

На втором месте в списке TravelSupermarket - Братислава, на третьем – Турин (Италия). На четвертом месте - Лион (Франция), на пятом – Краков (Польша).

Самый дорогой город осенью этого года для тура на выходные - это Дубровник (Хорватия). За ним идет Хельсинки и бельгийский Брюгге.

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