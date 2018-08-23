Theindependent.co.uk сообщает, что билеты на самолет и гостиница на выходные с сентября 2018 по март 2019 г. стоит не больше 80 фунтов стерлингов (90 евро). По подсчетам TravelSupermarket, которая ежегодно составляет список самых дешевых туров на выходные, это на 195% дешевле, чем в Дубровник.

По данным британских СМИ, в литовской столице дешево стоит не только проживание, но и питание. Исследование показало, что ужин из трех блюд в ресторане среднего класса стоит 15,65 фунтов стерлингов (17,48 евро), а бокал литовского пива – 2,68 фунта стерлингов (3 евро).

По словам Романовскене, это реальные цены и уложиться в 90 евро возможно: "Все эти параметры, цены, думаю, реальные. Я думаю, Вильнюсу на пользу это сравнение с другими городами".

Она обратила внимание на то, что сам Вильнюс не рекламирует себя как дешевый город: "Мы [...] активно не представляем Вильнюс как дешевый тур, это рискованно, ведь цены меняются. В смысле длительной рекламы это может быть рискованно, сегодня ты дешевый, а завтра таким не будешь. Но то, что сегодня у нас есть такой плюс - это хорошо".

Романовскене надеется, что благодаря этой информации в Литву будет приезжать больше туристов. По ее словам, литовская столица конкурирует с другими столицами Европы за туры на выходные или на несколько дней.

На втором месте в списке TravelSupermarket - Братислава, на третьем – Турин (Италия). На четвертом месте - Лион (Франция), на пятом – Краков (Польша).

Самый дорогой город осенью этого года для тура на выходные - это Дубровник (Хорватия). За ним идет Хельсинки и бельгийский Брюгге.