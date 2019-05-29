Brexit изменил инвестиционные планы Sofa Brands в Алитусе

Британская компания по производству гобеленов и кожи для мебели Sofa Brands не будет строить в Алитусе новый завод, сообщил портал alytusplius.lt.
Sofa Brands gamykla Alytuje
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Участок земли, на котором должен был быть построен новый завод (500 новых рабочих мест), продается за 350 тыс. евро.

"Да, проект останавливается, потому что так решило правление компании", - подтвердил порталу 15min.lt директор Sofa Brands Саулюс Битинас.

По словам С. Битинаса, такое решение приняло правления акционера предприятия - Sofa Brands International.

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"Затянувшийся Brexit внес сильную неопределенность по поводу рынка, однако есть и другие причины, например, сложные условия банковского финансирования для компаний в регионах. Банки не хотят финансировать проекты в сфере недвижимости в регионах, они предоставляют ссуды только в Вильнюсе и Каунасе", - сказал С. Битинас.

Еще в феврале заместитель директора администрации самоуправления Вилия Раманаускене в феврале сказала BNS, что Sofa Brands обязалась в течение трех месяцев с момент подписания договора об аренде участка реализовать инвестиции минимум на 5 млн евро.

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