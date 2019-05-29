Участок земли, на котором должен был быть построен новый завод (500 новых рабочих мест), продается за 350 тыс. евро.
"Да, проект останавливается, потому что так решило правление компании", - подтвердил порталу 15min.lt директор Sofa Brands Саулюс Битинас.
По словам С. Битинаса, такое решение приняло правления акционера предприятия - Sofa Brands International.
"Затянувшийся Brexit внес сильную неопределенность по поводу рынка, однако есть и другие причины, например, сложные условия банковского финансирования для компаний в регионах. Банки не хотят финансировать проекты в сфере недвижимости в регионах, они предоставляют ссуды только в Вильнюсе и Каунасе", - сказал С. Битинас.
Еще в феврале заместитель директора администрации самоуправления Вилия Раманаускене в феврале сказала BNS, что Sofa Brands обязалась в течение трех месяцев с момент подписания договора об аренде участка реализовать инвестиции минимум на 5 млн евро.
Литовские автоперевозчики присматриваются к Польше: ищут пути развития бизнеса
Часть литовских автоперевозчиков все активнее...
Brexit изменил инвестиционные планы Sofa Brands в Алитусе
Британская компания по производству гобеленов и кожи...
В Клайпеду доставлен еще один груз СПГ от компании "Новатэк" (4)
В Клайпеду доставлен еще один небольшой груз...
Между Клайпедой и Киевом будет курсировать новый контейнерный поезд
Предприятие государственных Литовских железных дорог (...
В мировом индексе конкурентоспособности Литва обогнала Эстонию, Латвию и Польшу (2)
В этом году, по сравнению с прошлым годом, Литва...
TOP новостей
Поразительный рост зарплат: кто в Литве зарабатывает больше всего (32)
Время роста зарплат. В каких секторах зарплаты растут...
Гору Гедиминаса в Литве восстанавливали нелегальные рабочие из Украины и Беларуси (23)
В ходе расследования выяснилось, что в...
Певица Мария Акелан: Был билет на самолет в один конец, но я осталась в Вильнюсе (3)
Певица Мария Акелан, недавно побывавшая в топах...
Ошибка в подсчете голосов на "Евровидении": исполнитель от Литвы может получить компенсацию (6)
1,5 недели назад во втором полуфинале "Евровидения"...
Аппетиты молодежи в Литве растут: надеются на зарплату в 2000 евро "на руки" (14)
Почти 2/3 молодежи в Литве проходили практику во время...