Brexit изменил инвестиционные планы Sofa Brands в Алитусе

Участок земли, на котором должен был быть построен новый завод (500 новых рабочих мест), продается за 350 тыс. евро.

"Да, проект останавливается, потому что так решило правление компании", - подтвердил порталу 15min.lt директор Sofa Brands Саулюс Битинас.

По словам С. Битинаса, такое решение приняло правления акционера предприятия - Sofa Brands International.

"Затянувшийся Brexit внес сильную неопределенность по поводу рынка, однако есть и другие причины, например, сложные условия банковского финансирования для компаний в регионах. Банки не хотят финансировать проекты в сфере недвижимости в регионах, они предоставляют ссуды только в Вильнюсе и Каунасе", - сказал С. Битинас.

Еще в феврале заместитель директора администрации самоуправления Вилия Раманаускене в феврале сказала BNS, что Sofa Brands обязалась в течение трех месяцев с момент подписания договора об аренде участка реализовать инвестиции минимум на 5 млн евро.