"Брат, не эмигрируй! Заработать можно и в Литве!", – такое объявление в последнее время можно увидеть на одном из рекламных стендов в Вильнюсе.
На нем изображен мужчина в строительной каске и сказано, что зарплата Гитиса составляет – 22 289 евро. Директор компании Valandinis Игнас Марцишаускас, заказавший эту рекламу, сказал DELFI, что 22 289 евро - это зарплата "на бумаге".
Глава компании пояснил, что они работают с другими строительными компаниями и помогают им, если тем не хватает работников.
"Мы можем на время обеспечить их рабочей силой", – сказал он. По этой причине в компании Valandinis всего 4 работника, а со строителями подписывают субподрядческий договор. Сами строители работают по справке об индивидуальной деятельности.
"Основная весть, если работать, можно заработать и в Литве. Она предназначена для строителей. Эффективность велика. Все интересуются, нам звонят, задают много вопросов. Я думаю, этот шаг оправдал себя", – сказал о рекламе Марцишаускас.
Он заметил, что рекламу придумали, поскольку не хватает работников и хотелось сделать компанию более известной.
Это не единственная реклама такого толка, когда компания рекламирует себя как работодателя. К примеру, на улицах недавно была реклама центра ИТ Danske Bank, на которой был изображен персонаж из мультфильма Dragon Ball и сказано: "Стань профессионалом, работая с проектами ИТ!"
Специалист по маркетингу Ритис Бурачас заметил, что в разных секторах эффективность такой рекламы разная.
"Если брать кафе и розничную торговлю, то там такое происходило всегда. Другие компании ищут другие места, где можно найти специалистов определенной квалификации – в специализированных изданиях, на порталах, на форумах", – сказал он.
По его словам, такая реклама может быть довольно эффективной.
"Необязательно работающий человек ищет работу, но, увидев такую рекламу, он задумается, может, там он себя сможет лучше реализовать и т.д.", – сказал Бурачас.
Но он заметил, что высококвалифицированных работников и руководителей таким объявлением не привлечешь.
По данным Литовской биржи труда, в мае во всей Литве было зарегистрировано на треть больше вакансий, чем людей, вставших на биржу.
"В мае этого года в базе данных ЛБТ зарегистрировали 38 400 свободных рабочих мест, из них 25 300 - новые. Большая часть, 93,5%, вакансий – постоянная работа", – сказано в обзоре.
Больше всего в мае требовалось строителей. В числе пользующихся спросом специальностей были водители большегрузных машин и грузовых машин, продавцы, повара, водители легковых авто, такси, фургонов, специалисты в сфере маркетинга, водопроводчики, мясники, раздельщики рыбы.
1 июня в Литве было 140 200 безработных. Уровень безработицы в конце мая составлял 8,1%.
По данным Департамента статистики, средняя зарплата "на бумаге" в первом квартале 2018 года в Вильнюсском регионе составляла 1000,3 евро.
В центральной и западной Литве средняя зарплата "на бумаге" была 816,5 евро.
Больше всего на рынок труда влияет эмиграция и старение общества. В мае впервые был зафиксирован приток иммигрантов, превысивший данные эмиграции.
По предварительным данным, из Литвы уехали 3084 человек, а приехали – 3627, но неясно, надежная ли это тенденция. Также пока нет данных, о ком идет речь - о возвращающихся литовцах или приезжающих жителях других стран.
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