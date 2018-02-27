Владельцы баров рассказали, что реклама в соцсети Facebook для них очень важна – это единственный эффективный путь поиска клиентов, презентации новинок.

Заплатив определенную сумму, они могут рекламировать некоторые записи (boost), чтобы они достигли более широкой аудитории. С начала этого года в Литве вступили в силу поправки к закону о контроле над алкоголем, была запрещена реклама алкоголя, бары и рестораны не могут его рекламировать, но Facebook решил запретить даже рекламу блюд.

"Мы потратили очень много времени, две недели без перерыва вели переписку с Facebook – и письма и жалобы, дошли до непосредственных контактов, с этой проблемой сталкиваются не только бары.

Facebook, наверное, пошел простым путем – принят закон, у них нет времени, чтобы углубляться в него, а в законе не хватает ясности. Поэтому FB просто запретил всем барам любую рекламу – и все", – возмущался владелец Local pub Видмантас Чичелис.

"После Нового года мы не рекламируем ничего, что связано с алкоголем, – даже нет фотографий бокалов. Только еду. Но Facebook блокирует все", – сказал он.

С той же проблемой столкнулся и владелец бара King and Mouse Шарунас Каралюс.

"Сам закон непонятный, нет ясного понятия, что такое реклама. Facebook все расценивает как рекламу. Это потому, что такому рынку, как Литва внимания уделяют немного, все автоматизировано, управляют роботы, поэтому на страницы баров наложили одинаковый запрет.

Дошли до такого абсурда, что нельзя фото бокала выложить и слово drink употреблять. Это уже расценивается как реклама алкоголя.

Реально власти такими законами разваливают бизнес в стране", – сказал он, рассказав, что с фейсбуком велась переписка, которая дала немного пользы.

Чичелис не жалел критики в адрес Департамента по контролю над алкоголем и табаком, который не дает разъяснений к закону.

"Самая большая проблема в том, что ни один человек, работающий с алкоголем, не знает, как будут интерпретировать этот закон, а не наши ведомства, которые должны помочь, только наказывают, а не защищают", - заметил он.

Оба предпринимателя также не понимают, почему некоторым крупным алкогольным компаниям разрешают рекламу на телевидении и в других местах, если в углу есть надпись небольшим шрифтом "безалкогольный".

Однако Чичелис заметил пользу от запрета. Поскольку в воскресенье алкоголь в магазинах продают только до 15 ч., в этот день клиентов в баре стало больше.

"На сколько процентов, сказать не могу, но точно стало больше", – сказал он.

DELFI обратился в Facebook, ему ответил управляющий коммуникацией Ян Сцегенный, который обещал ответить на вопросы до полудня следующего дня.

Позже он уточнил, что компании потребуется больше времени, чтобы ответить на вопрос и попросил примеры конкретных записей и фото, которые социальная сеть не дает рекламировать. Прошла почти неделя, но DELFI не получил никакого ответа.

Представитель ДКАТ Юргис Казлаускас сказал, что с начала года реклама алкоголя запрещена, но есть некоторые исключения.

"Есть ясные исключения, определяющие, где и какую информацию можно представлять, какой она должна быть, чтобы не расценивалась как реклама. Страницы в социальных сетях не попадают в число таких мест, поэтому там реклама алкоголя запрещена.

В данном случае важно отметить, что закон рекламу других товаров не регламентирует, к примеру, безалкогольных напитков и продуктов питания", – заметил он.