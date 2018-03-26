Для "сов" встать на час раньше было серьезным испытанием. "До сих пор на меня перевод часов никак не влиял. До этого воскресенья, когда мне пришлось работать. Я едва не заснула у компьютера. И сейчас я еще отключаюсь, как будто не спала трое суток, никакой кофе не помогает. Хотя светлые вечера мне нравятся", – рассказала Кристина.

Витауте из Вильнюса также жаловалась, что ей хочется спать. "Мне эти переводы не нравятся, потом нужна неделя, чтобы освоится с новым ритмом", – сказала она.

Часть людей сказала, что вообще не ощутила никаких перемен.

"Примерно так: суббота, 03:00 – хорошо, смотрю на часы через полчаса, уже 04:30 – в какой-то момент не понял, а потом сообразил, что часы на телефоне переводятся автоматически. В воскресенье проснулся в 13 ч. – светло, красиво, погода замечательная, живем дальше. Вечером спать лег, как и каждый день. Сегодня проснулся как обычным утром рабочего дня – нервный, спать хочется, но не хуже, чем в любое другие утро. Итак: думаю, на меня не подействовало", – сказал Гедиминас.

Для "жаворонков" это было настоящей радостью.

Йонас из Вильнюса сказал, что была бы его воля, то оставил бы летнее время навсегда.

Мать троих детей, семейный врач Юрга Дудене сказала, что чувствует перевод часов.

"У меня трое детей, могу сказать, что режим сбалансируется как минимум через неделю. Дети нервные, поэтому несчастна вся семья", – сказала Дудене.

Детский невролог Рута Пранинскене сказала, что перевод часов - стресс для организма. Дети нехватку сна могут компенсировать за счет дневного сна, а взрослым и подросткам куда труднее.

"Одни адаптируются лучше, другие - хуже, тогда надо учитывать общее количество часов сна. Надо и вечером корректировать, чтобы спать, сколько надо. На адаптацию надо несколько недель, а некоторым и больше", – сказала Пранинскене, заметив, что люди рождаются "совами" и "жаворонками".

Сейчас вопрос перевода часов решается на европейском уровне. "Крестьянин" Миндаугас Пуйдокас сказал, что в Литве для решения этой проблемы сделано все, что возможно.

"Первая инициатива была в парламенте, мы ее обсуждали. Было решено обращаться к правительству и обязать его обратиться в ЕК. Это решение одобрило и правительство Саулюса Сквернялиса", – сказал депутат.

"По решению 2/3 членов ЕП, ЕК обязали серьезно обсудить этот вопрос, поскольку он важен для всех жителей ЕС. (…) Сейчас мы должны ждать решения ЕК, я знаю, что этот вопрос намерен решать и ЕП", – заметил Пуйдокас.