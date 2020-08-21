По данным портала rekvizitai.lt, в марте в центре работало около 370 человек, в конце апреля их число сократилось до 330, а сейчас, согласно данным Фонда соцстраха Sodra, на предприятии работает 302 человека.
Сервис Booking.com открыл центр в Литве в 2018 году. Тогда сообщалось, что в течение пяти лет в Вильнюсе будет трудоустроено до 900 человек.
В августе управляющая Booking.com компания Booking Holdings сообщила, что из-за влияния коронавирусного кризиса на туристический сектор она вынуждена уволить 25% работников во всем мире.
У Booking.com более 17 тыс. работников, из них около 4,25 тыс. планируется уволить за период с сентября до конца года.
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