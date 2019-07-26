Это будет вторая платформа после конкурентов City Bee, которая предлагает краткосрочный прокат самокатов.
В связи с быстро растущей популярностью электросамокатов мэрия Вильнюса сейчас рассматривает возможность ввести дополнительные правила и для участников дорожного движения, и для компаний, предоставляющих соответствующие услуги. Например, намечается местами ограничить движение самокатов, их скорость, регламентировать их парковку и пр.
Компания Bolt, позиционирующая себя как одну из крупнейших в Европе платформ по прокату самокатов, уже предоставляет эту услугу в некоторых из 30-и стран своей деятельности.
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