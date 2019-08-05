Предприятие решило предоставлять услугу проката электросамокатов в Каунасе после того, как аналогичная услуга в Вильнюсе превзошла все ожидания, говорится в сообщении.
"Платформа проката самокатов в Вильнюсе превзошла все наши ожидания. Уже в первый день предоставления услуги мы получили вопросы от клиентов, когда самокаты можно будет взять напрокат и в Каунасе", – сказал для пресс-релиза менеджер Bolt в Литве Андрюс Пацявичюс.
Это пока единственная платформа, предлагающая прокат электросамокатов в Каунасе. Ранее платформа Bolt рассматривала возможность делать это с 2020 года.
Платформа в Каунасе стартует с 100 самокатами. Bolt будет наблюдать за привычками каунасцев, оценивать, в каких местах потребность в самокатах наиболее велика и с учетом этого будет менять число самокатов.
В будущем планируется расширить и зоны парковки самокатов.
В Вильнюсе платформа Bolt начала предоставлять самокаты напрокат в конце июля и стала второй платформой после конкурентов City Bee с этой услугой в литовской столице.
Bolt начинает предоставлять услугу проката электросамокатов в Каунасе
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