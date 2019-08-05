Bolt начинает предоставлять услугу проката электросамокатов в Каунасе

Международная транспортная платформа Bolt, предоставляющая услуги райд-шеринга и проката электросамокатов, в понедельник начала предоставлять услугу краткосрочного проката электросамокатов в Каунасе.
Bolt paspirtukai
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Предприятие решило предоставлять услугу проката электросамокатов в Каунасе после того, как аналогичная услуга в Вильнюсе превзошла все ожидания, говорится в сообщении.

"Платформа проката самокатов в Вильнюсе превзошла все наши ожидания. Уже в первый день предоставления услуги мы получили вопросы от клиентов, когда самокаты можно будет взять напрокат и в Каунасе", – сказал для пресс-релиза менеджер Bolt в Литве Андрюс Пацявичюс.

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Это пока единственная платформа, предлагающая прокат электросамокатов в Каунасе. Ранее платформа Bolt рассматривала возможность делать это с 2020 года.

Платформа в Каунасе стартует с 100 самокатами. Bolt будет наблюдать за привычками каунасцев, оценивать, в каких местах потребность в самокатах наиболее велика и с учетом этого будет менять число самокатов.

В будущем планируется расширить и зоны парковки самокатов.

В Вильнюсе платформа Bolt начала предоставлять самокаты напрокат в конце июля и стала второй платформой после конкурентов City Bee с этой услугой в литовской столице.

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