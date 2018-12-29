Полученные в этом году ветеринарные сертификаты сделали возможным экспорт молочных и рыбных продуктов в Объединенные Арабские Эмираты, экспорт говядины и продуктов из нее - в Марокко, экспорт свинины, говядины и продуктов из них - в Гонконг, сообщает Минсельхоз.

Больше всего молочных продуктов было экспортировано в Ливию (10,5 тыс. тонн), Вьетнам (8,9 тыс.) и Индонезию (5,7 тыс.). Мяса продуктов больше всего было вывезено во Вьетнам (2,8 тыс. тонн.), Беларусь (1,8 тыс.) и Украину (1,7 тыс. тонн.), мясных изделий - в Таджикистан (983 тонны), Японию (139 тонн) и США (124 тонны).

По данным Минсельхоза, в 2018 году мяса и мясных изделий в общей сложности из Литвы экспортировано 12,4 тыс. тонн - на 13% меньше, чем в прошлом году, а молочных продуктов - 75,9 тыс. тонн или на 30% больше.