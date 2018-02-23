"Из тех больниц, где мы проверяли еду, в Утене картина была самой плохой. Еда скудная. На обед людям дали по одному голубцу с хлебом и щи", – сказал представитель Минздрава Алмантас Краснаускас.

На завтрак пациенты получили докторскую колбасу, хлеб или батон с жировой смесью. Еду в больнице готовят работники наемной компании.

"Видно, объявляют конкурс, на нем компания побеждает из-за низких цен. По такой цене и еду поставляют", – сказал Краснаускас.

Представители больницы сказали, что на питание на одного больного выделяют 3,84 евро в день. Но в цену входят и зарплаты персонала, и аренда помещений.

По словам Краснаускаса, судя по всему только на продукты уходит меньше 1,5 евро в день (напомним, что столько на продукты уходит в Каунасской клинической и Вильнюсской клинической больницах, где питание довольно неплохое).

Государственная продовольственно-ветеринарная служба проверяла в больнице гигиену в помещениях, где готовят еду, температуру блюд. Помещения чистые, а вот еда недостаточно теплая.

"Еду готовят на месте, но пациентам приносили уже недостаточно теплую еду. Пациенты жаловались, что еда всегда едва теплая, – сказал Краснаускас. – У пациентов были претензии".

"Люди там простые, но они жаловались, говорили, что дома еда лучше, все жаловались, что не получают овощей и фруктов, еда соленая", - сказал он.

Пациентам дают капусту или свеклу, супы одинаковые каждый день, чай всегда с сахаром.

Персонал представил меню, но по словам Краснаускаса, блюда, которые подают людям, не соответствуют тому, что указано в меню.

"На бумаге одно, а на деле - совсем другое. Если это так, то плохо, – сказал Краснаускас. - Конечно, люди с голода не умрут, не похудеют, но еда там плохая".

Компания, предоставляющая услуги общепита в Утенской больнице, так экономит, что не дает пациентам приборы и чашки.

"Эти вещи люди должны привозить с собой. Если нет – только тогда дает больница. Все из экономии. Компания хочет победить, вот и предлагает самую низкую цену", – сказал Кранаускас.

Он заметил, что проверки начались потому, что в этом году хотят подготовить не рекомендательные, а обязательные новые требования к питанию пациентов.

Одним из требований будет ежедневные блюда из овощей – овощи должны будут давать несколько раз в день. Также хотят чтобы пациенты получали не только углеводы (их в больничной еде больше всего), но и жиры, белки, чтобы установили количество сахара, соли. Сейчас акцент будут ставить на полноценности питания.

Комиссия в этом году планирует посетить несколько десятков больниц.