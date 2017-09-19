Правительство предлагает депутатам с 1 октября по 31 декабря сделать тариф НДС в размере 9%, сейчас он составляет 21%.
Вместе с предусмотренными изменениями налоговой системы со следующего года тариф НДС на отопление предлагают в размере 15%.
Оппозиционные партии и некоторые правящие (около 40 депутатов) предлагали утвердить льготный НДС в размере 9% на неограниченное время.
Но это предложение поддержали только 39 депутатов, столько же было против, а 32 – воздержались.
Отвечая на упреки некоторых депутатов, глава правительства Саулюс Сквернялис сказал, что если закон изменят, то больше людей сможет обращаться за компенсациями.
Кроме того, в конце года будут обсуждать изменения и НДС смогут снизить до 5%, а не увеличивать до 15%.
Сквернялис уверял, что правительство не будет ставить депутатов перед фактом и не будет представлять бюджет на 2018 год, в котором тариф НДС на отопление будет 15%.
Наконец, за 9% НДС на отопление до конца года проголосовали 107 депутатов, против – 4, а 6 - воздержались.
"Уважаемые, готовьтесь, зима приближается! Давайте скорее утвердим льготный НДС, сложим наше оружие и прекратим играть в войны престолов", – подытожил консерватор Миколас Маяускас. Для принятия закона парламент должен голосовать по этому вопросу еще раз.
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