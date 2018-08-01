Безналичный расчет пользуется большей популярностью, но не дремлют и мошенники. По этой причине в качестве превенции банки в некоторых странах могут блокировать безналичный расчет.

"Мы блокируем безналичный расчет за границей, если владелец банковской карты находится в Литве, цель этого - снижение риска незаконного перевода средств", – пояснил представитель банка SEB Гинтаутас Гиржадас.

Собеседник представил карту, на которой желтым цветом отмечены страны, перед поездкой в которые надо предупредить банк. Точный список стран укажет банк.

Žemėlapis © SEB banko iliustracija

"Список таких стран постоянно меняется. Мы наблюдаем, в каких из стран растет число незаконных операций. Это не всегда страны, поездка в которые считается рискованной, это страны, в которых может быть широко распространен безналичный расчет. Надо понимать один момент – вероятность того, что за границей могут воспользоваться вашей банковской картой, намного выше. Если вы находитесь в Литве и продавец снял какую-то сумму, с которой вы не согласны, вам легко связаться с продавцом и доказать банку свою правоту, чем, скажем, в Южной Америке", – сказал Гиржадас.