Банк сообщает, что э-банкинг не будет доступен с 22.30 ч. 1 января до 3.30 ч. 2 января, в это время будут проводить технические работы.
Кроме того, не будет работать смс-услуга и не будут присылать смс-сообщения с дополнительными кодами безопасности, которые нужны для оплаты товаров в электронных магазинах, отмеченных логотипами программ Verified by Visa и MasterCard SecureCode.
Заплатить за покупки в других магазинах с помощью банковских карт можно в обычном порядке, кроме того, без проблем можно будет обналичить средства в банкоматах.
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