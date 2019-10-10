Бизнесмен Удовицкий: связанная с "Беларуськалием" сделка увеличит транзит через Клайпеду

По словам И. Удовицкого, после того как Biriu kroviniu terminalas (BKT), находящийся в управлении его и "Беларуськалия", приобретет акции компании Nemuno terminalas, принадлежащего семье И. Удовицкого, будет создан единый комплекс с новыми складами.

На минувшей неделе эту сделку рассматривало правительство, однако его решение осталось конфиденциальным. Некоторые источники BNS сообщили, что Кабмин решил не блокировать сделку, но поручил правительственной комиссии установить дополнительные предохранители, с учетом рисков, названных Департаментом госбезопасности.

На просьбу BNS прокомментировать решение правительства, И. Удовицкий ответил, что ждет завершения процедуры.

Он отметил, что после реализации сделки территория Nemuno terminalas будет объединена с территорией BKT с целью создания единого комплекса.

"BKT всегда выполняет все свои действия на собственные средства. Официально процедура в таком случае предусматривает получение разрешения Совета по конкуренции. Территория Nemuno terminalas будет объединена с территорией BKT, чтобы создать единый производственный комплекс", – отметил И. Удовицкий.

По его словам, на территории Nemuno terminalas планируется построить склады, необходимые для принятия растущего объема калийных удобрений "Беларуськалия". Бизнесмен также сообщил, что если то не будет сделано, то транзит направится через другие порты.

"Потенциал BKT вырастет с нынешних 12 млн тонн в год до 16 млн тонн в год. Это именно тот объем, который предусмотрено экспортировать из Беларуси в 2024-2025 годах. Если мы этого не сделаем, то дополнительные объемы калийных удобрений будут направлены в другие порты", – подчеркнул И. Удовицкий.

По его словам, с целью обеспечения гарантированного транзита акватория у причалов Nr. 101-106 должна быть углублена до 15,5 метра осадки. Это позволит BKT грузить суда, вместимостью до 100 тыс. тонн.

Он отмечает, что "Беларуськалий" никогда не поднимал вопрос о повышении доли его акций в BKT.

BKT и Nemuno terminalas на территории Клайпедского порта действуют рядом друг с другом, в обоих компаниях основной пакет акций принадлежит И. Удовицкому.

По данным Реестрового центра, И. Удовицкому принадлежат 70% акций Biriu krovinių terminalas, а "Беларуськалию" – 30%. Сто процентов акций Nemuno terminalas через компанию Ferteksos transportas принадлежат Игорю и Ольге Удовицким.