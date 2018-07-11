Руководитель компании Видмантас Дамбраускас, также возглавляющий BKT, сообщил BNS, что было принято решение не заниматься этим видом бизнеса.

"Новость заключается в том, что мы решили не участвовать в этом бизнесе, этот вопрос закрыт. (...) Мы просто решили не участвовать потому, что это слишком рискованно. Первые шаги были сделаны, но больших перспектив мы не видим, риски слишком велики", - сказал BNS В. Дамбраускас.

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В конце прошлого года была зарегистрирована принадлежащая И. Удовицкому группа Naftos regeneracijos grupe, которая планировала транспортировать, складировать и регенерировать нефтепродукты. В начале этого года В. Дамбраускас не мог раскрыть BNS, чем конкретно будет заниматься компания, но обещал предоставить больше информации в конце года, когда компания должна была начать работу.

Правительственная комиссия по координации охраны важных для национальной безопасности объектов в декабре не предоставила BKT разрешение на аренду небольшого участка в Клайпедском порту, мотивируя это повышением риска для национальной безопасности или связями с лицами или ведомствами иностранных государств, не входящих в Евросоюз и НАТО.

Сейчас в Клайпедском порту действуют две компании погрузки нефтепродуктов – контролируемая государством Klaipedos nafta и терминал Kroviniu terminalas концерна Achemos grupe.

Терминалом И. Удовицкий (70% акций) владеет вместе с белорусским производителем удобрений "Белоруськалием" (30% акций) – продукция последнего составляет 98% погрузок терминала. Кроме того, бизнесмен контролирует компанию перевозки грузов Gargzdu gelezinkelis – она перевозит грузы лишь в Клайпедском порту.