Бизнесмен Игорь Удовицкий, которому в Клайпедском порту принадлежит терминал Biriu kroviniu terminalas (BKT), переваливающий белорусские удобрения, отказывается от намерений заниматься в порту бизнесом по погрузке нефтепродуктов.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Руководитель компании Видмантас Дамбраускас, также возглавляющий BKT, сообщил BNS, что было принято решение не заниматься этим видом бизнеса.

"Новость заключается в том, что мы решили не участвовать в этом бизнесе, этот вопрос закрыт. (...) Мы просто решили не участвовать потому, что это слишком рискованно. Первые шаги были сделаны, но больших перспектив мы не видим, риски слишком велики", - сказал BNS В. Дамбраускас.

Статьи по теме:
Литва и Беларусь: похолодание в политике экономику не подморозило  (36)

В конце прошлого года была зарегистрирована принадлежащая И. Удовицкому группа Naftos regeneracijos grupe, которая планировала транспортировать, складировать и регенерировать нефтепродукты. В начале этого года В. Дамбраускас не мог раскрыть BNS, чем конкретно будет заниматься компания, но обещал предоставить больше информации в конце года, когда компания должна была начать работу.

Правительственная комиссия по координации охраны важных для национальной безопасности объектов в декабре не предоставила BKT разрешение на аренду небольшого участка в Клайпедском порту, мотивируя это повышением риска для национальной безопасности или связями с лицами или ведомствами иностранных государств, не входящих в Евросоюз и НАТО.

Сейчас в Клайпедском порту действуют две компании погрузки нефтепродуктов – контролируемая государством Klaipedos nafta и терминал Kroviniu terminalas концерна Achemos grupe.

Терминалом И. Удовицкий (70% акций) владеет вместе с белорусским производителем удобрений "Белоруськалием" (30% акций) – продукция последнего составляет 98% погрузок терминала. Кроме того, бизнесмен контролирует компанию перевозки грузов Gargzdu gelezinkelis – она перевозит грузы лишь в Клайпедском порту.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Выручка портала DELFI в прошлом году росла за счет рекламы в интернете (1)

Литовская медиагруппа DELFI, находящаяся в управлении...

В планах - открытие рейса из Вильнюса в Лондонский Сити

В недалеком будущем могут появиться прямые рейсы из...

В столице Литвы продано эксклюзивное здание

В Вильнюсе продано эксклюзивное здание, построенное в...

Жители Литвы меньше верят в подорожание недвижимости (2)

Во втором квартале этого года разница в количестве...

В магазинах Литвы морковь подорожала в два раза (11)

Самый тяжелый сезон больше чем за 10 лет – так можно...

TOP новостей

Президент Литвы: "позитивная агрессия" Трампа сработала (78)

В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте заявила,...

Развязка в истории внебрачного ребенка Гражулиса - появились результаты теста (25)

Молодая жительница Паланги Бируте Навицкайте,...

Ольга Полевикова стала руководителем Русского драматического театра Литвы (25)

11 июля в Министерстве культуры состоялся конкурс на...

Работодатели не находят в Литве работников за 1000 евро (48)

Работников некоторых специальностей в Литве не...

В Каунасе прошел сильный ливень

В четверг в Каунасе прошел сильный дождь. На этот раз...