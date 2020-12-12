Он сказал, что такую информацию скрывают небольшие предприятия, где работают до 30 человек.

"Работников отправляют в отпуск или неоплачиваемый отпуск, чтобы они отсидели изоляцию дома. Тогда у них диагностируют коронавирус, а они говорят, что не знают, где заразились, хотя, видимо, это произошло на работе", – рассказал он, заметив, что так небольшой бизнес защищается от необходимости закрыться на время, не понимая, что это недальновидное решение.

Янулявичюс сказал, что ему известно о 5-6 подобных случаях. Он заметил, что чем крупнее компания, тем сложнее скрыть такую информацию.

Эту информацию подтвердила и лидер Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене, которая сказала, что были такие жалобы.

"Нам много звонят, люди спрашивают, как им поступить в таких случаях. Я считаю, что и один такой случай - это много, поскольку сокрытие симптомов или информации - это преступление против коллег, других работников, самой компании", – сказала она и заметила, что так предприниматели пытаются сохранить бизнес, прибыль за счет здоровья людей.

"Мы не можем с этим мириться, надо предавать такие случаи огласке, объяснять и самим работникам, и работодателям, что сегодня важен ответственный взгляд, надо максимально соблюдать требования и создавать безопасные условия для работников", – сказала Ругинене.

Председатель Совета малого и среднего бизнеса Даля Матукене сказала, что это скорее исключение, чем правило.

"Если и были 3-5 случаев, то это 0,000…%. 9...) С другой стороны ответственные ведомства, получив такую информацию, должны делать все, чтобы такое не повторилось. <…> Я думаю, что это большое исключение", – сказала она.

Янулявичюс считает, что государство должно больше контролировать компании и наказывать за нарушения - не разрешать претендовать на помощь.

"Думаю, тогда и у других пропадет желание что-то скрывать, поскольку они не будут получать помощь", – предложил он.

Матукене сказала, что она одобрила бы даже полное закрытие всего бизнеса, например с 20 декабря.

"Я одобрила бы даже полное закрытие бизнеса, например с 20 декабря до Рождества, Нового года, чтобы остановить вирус, <…>, ведь вводимые сейчас меры не работают", – сказала она.