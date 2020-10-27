Бизнес в Литве предлагает связать минималку с возрастом работников, профсоюзы считают это дискриминацией

Этот вопрос на повестку дня Трехстороннего совета намеревается вынести президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис, который сказал, что это помогло бы прийти на рынок молодежи, у которой нет опыта.

По его словам, такая идея возникла после дискуссии с заместителем председателя правления Центробанка Литвы Раймондасом Куодисом.

"Это новое предложение. Мы понимаем, что придется договариваться, вести переговоры. Куодис говорил об этом, никто не слышал, мы услышали", – сказал Романовскис.

Экономист Куодис говорил, что такое явление было бы справедливым, поскольку возраст - неизменная характеристика, ею невозможно манипулировать. Молодые специалисты, которые отличаются меньше производительностью и опытом могут работать за меньшую зарплату.

Однако председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене назвала это предложение "полным недоразумением".

"Это явная дискриминация по возрасту. Какие тут могут быть аргументы", – сказала она.

Ругинене заметила, что также неудачно выглядело бы предложение платить разный минимум в разных регионах. По ее словам, нельзя делать разный минимум по каким-то признакам - по возрасту или по региону.

Напомним, что правительство Литвы предлагает с 1 января увеличить минимум на 35 евро, до 642 евро.

Профсоюзы предлагали повысить минимум хотя бы на 56 евро, до 663 евро.

Бизнес вообще предлагал отложить этот вопрос из-за непонятной систуации на рынке.