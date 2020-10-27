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Представители бизнеса в Трехстороннем совете предлагают связать минимальную зарплату с возрастом работников, чтобы помочь молодежи выйти на рынок труда. Однако профсоюзы против такого предложения и говорят, что это дискриминация по возрастному признаку, пишет 15min.lt.
Бизнес в Литве предлагает связать минималку с возрастом работников, профсоюзы считают это дискриминацией
© DELFI / Andrius Ufartas

Этот вопрос на повестку дня Трехстороннего совета намеревается вынести президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис, который сказал, что это помогло бы прийти на рынок молодежи, у которой нет опыта.

По его словам, такая идея возникла после дискуссии с заместителем председателя правления Центробанка Литвы Раймондасом Куодисом.

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"Это новое предложение. Мы понимаем, что придется договариваться, вести переговоры. Куодис говорил об этом, никто не слышал, мы услышали", – сказал Романовскис.

Экономист Куодис говорил, что такое явление было бы справедливым, поскольку возраст - неизменная характеристика, ею невозможно манипулировать. Молодые специалисты, которые отличаются меньше производительностью и опытом могут работать за меньшую зарплату.

Однако председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене назвала это предложение "полным недоразумением".

"Это явная дискриминация по возрасту. Какие тут могут быть аргументы", – сказала она.

Ругинене заметила, что также неудачно выглядело бы предложение платить разный минимум в разных регионах. По ее словам, нельзя делать разный минимум по каким-то признакам - по возрасту или по региону.

Напомним, что правительство Литвы предлагает с 1 января увеличить минимум на 35 евро, до 642 евро.

Профсоюзы предлагали повысить минимум хотя бы на 56 евро, до 663 евро.

Бизнес вообще предлагал отложить этот вопрос из-за непонятной систуации на рынке.

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