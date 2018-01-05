Благодаря этой скидке, компания LDT доминировала на рынке поставок газа бизнесу, однако теперь конкурентная борьба обостряется, пишет деловая газета Verslo zinios.
"Изменилась конъюнктура ценообразования. До этого были цена на газ и маржа - частично цена администрирования, частично цена разных налогов. Теперь она резко уменьшилась. Видно, что потребители могут от этого выиграть. Мы чувствительны к цене на тепло, в которой газовая составляющая является одной из главных, поэтому более дешевый газ позволяет сделать свой продукт дешевле", - говорит директор занимающейся выращиванием овощей в теплицах компании Kietaviskiu gausa Миндаугас Пупенис.
Энергетик компании по производству замороженной продукции Mantinga Миндаугас Висялга говорит, что конкуренция поставщиков газа началась не на стыке двух годов, а раньше. По его словам, еще в прошлом году все знали, что скидка истечет, и уже летом появились компании, которые стали предлагать поставки газа. М. Висялга сказал, что конкуренция на рынке от этого только возрастет.
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