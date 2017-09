Сейчас правила ЕС предусматривают, что направляемым в другие страны работникам должна выплачиваться минимальная зарплата принимающей страны. Западные страны предлагают ужесточить правила, чтобы командируемые работники получали одинаковую зарплату и имели бы такие же условия работы, как местные работники. "Наше преимущество перед старыми странами - членами - более низкая зарплата, это не секрет. Мы конкурируем сегодня не тем, что мы известны или что у нас самые лучшие продукты в мире, а тем, что мы можем сделать дешевле, гибче благодаря меньшему бремени налогов и более низкой зарплате", - сказал BNS глава группы предприятий по строительству энергетических объектов Enerstenos grupe Виргиниюс Раманаускас. Его предприятие сейчас получает заказы в Латвии, Польши, Финляндии, Франции и Дании. Предприниматель считает, что из-за новых правил заказов может стать меньше. "Более высокие затраты, более высокая себестоимость, а все как раз идут в направлении того, чтобы снижать затраты и цену, чтобы можно было больше продать. Если затраты больше, то прибыль меньше или твоя цена выше. Если цена выше, то заказов становится меньше", - сказал В. Раманаускас. В каунасской строительной компании Mitnija (принадлежит концерну MG Baltic), работающей в Великобритании и Латвии, утверждают, что понимают временный характер преимущества от более низких зарплат, поэтому активно готовятся к "более сложной, но интересной конкуренции". "Изменение директив Еврокомиссии (ЕК) в краткосрочной перспективе, конечно, снизит нашу конкурентоспособность в более развитых и богатых странах ЕС, потому что стоимость рабочей силы является одним из ингредиентов конкурентоспособности. И все же он не является единственным главным (ингредиентом - ред.)", - сказал BNS глава предприятия Юлюс Гендвилис. Инициативам Запада больше всего сопротивляется Польша. Власти Литвы тоже усматривают опасность, но занимают более умеренную позицию и публично подчеркивают, что нужно искать надлежащий баланс между интересами бизнеса и защитой работников. Несколько должностных лиц, к которым обратилось за комментарием агентство BNS, сказали, что позиция литовского правительства смягчилась после смены правящего большинства. Сейчас одна из главных целей правительства - закрепить, чтобы новые правила ЕС не распространялись на литовских перевозчиков. Большое внимание также уделяется тому, что должно быть включено в понятие зарплаты, как будут начисляться командировочные. "Мы высказываемся за пересмотр директивы ЕС о командированных лицах с сохранением баланса между экономически конкурентоспособным и социально ответственным общим рынком. Мы также придерживаемся установки, что на транспортный сектор не должны распространяться ограничения по поводу командировок и другие ограничения рынка. Мы не поддерживаем односторонние инициативы, которые фрагментируют общий рынок в этом важном для нас секторе", - сказал на пресс-конференции на минувшей неделе в Польше литовский премьер Саулюс Сквернялис. Обычно в государствах - членах ЕС отличаются и позиции отдельных министерств: министерства экономики усматривают больше угроз для бизнеса, министры социальной защиты и труда позитивно оценивают улучшение защиты работников. Представители литовских ведомств сейчас шлифуют общую позицию страны. Последнее рабочее межведомственное совещание по этим вопросам состоялось в четверг, его итоги публично не комментируются. Напряженные переговоры о новом порядке должны продолжаться вплоть до намеченного на октябрь саммита ЕС.

