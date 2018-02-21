Условия для создания бизнеса в Литве положительно оценивают 49% опрошенных литовских предпринимателей, отрицательно - 38%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу агентства поощрения экспорта Versli Lietuva.
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По сообщению агентства, в прошлом году в Литве произошло 40 различных изменений, которые способствовали улучшению бизнес-климата, но опрос показывает, что этих изменений было недостаточно для того, чтобы условия изменились значительно.

"Хотя по данным исследования Doing Bussiness Всемирного банка, условия для бизнеса в Литве улучшаются, и в прошлом году мы с 21 места поднялись на 16, однако еще есть в чем совершенствоваться. (...) Консультируя литовские компании по вопросам начала, развития бизнеса и экспорта мы вместе с клиентами часто должны преодолевать порядки, правила или просто сроки, которые ограничивают условия для бизнеса", – отметил в пресс-релизе директор департамента предпринимательства Versli Lietuva Гитис Моркунас.

По данным опроса, условия создания бизнеса в Литве в большей степени положительные (56%), чем отрицательные (31%), считают экспортирующие компании. В случае представителей начинающего и осуществляющего деятельность в Литве малого и среднего бизнеса 45% бизнесменов положительно оценивают условия для создания бизнеса в Литве, почти столько же - 42% - отрицательно. 50% опрошенных представителей стартапов оценили условия создания бизнеса в Литве положительно, а 33% - отрицательно.

В конце 2017 года опрос провела компания Spinter tyrimai, в опросе приняли участие 1035 представителей бизнеса.

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