За последние сутки самая известная цифровая валюта упала в цене на 2 тысячи долларов. С декабря она подешевела в три раза.
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Стоимость цифровой валюты биткоин в ночь с понедельника на вторник, 6 февраля, опустилась до 6340 долларов США. Таким образом самая известная криптовалюта за одни сутки потеряла в цене около 2 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса CoinDesk.

С декабря 2017 года, когда биткоин на пике своей стоимости оценивался в почти 20 тысяч долларов, цифровая валюта непрерывно падает в цене. Среди причин, по которым происходит это падение, аналитики называют решение Китая запретить майнинг биткоинов в стране, запрет на использование кредитных карт для покупки биткоинов британскими и американскими банками и общие усилия, которые предпринимают правительства по регулированию рынка криптовалют.

Об опасности инвестиций в биткоины заявил в понедельник в стенах Европарламента и председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. По его словам, криптовалюта является спекулятивным активом, покупка которой сопряжена с большими рисками. В данный момент в ЕЦБ работают над анализом связанных с биткоинами рисков, подчеркнул он.

Deutsche Welle
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