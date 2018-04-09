Bite купила две латвийские технологические компании

Предприятие группы Bite - Bite Latvija купило латвийскую компанию Stream Networks и ее дочернее предприятие Latnet Serviss. На прошлой неделе латвийская антимонопольная служба предоставила соответствующее разрешение, сообщила Bite.
"Эта сделка поможет объединить сильные стороны обеих компаний - наработки Bite в создании решений по SMART и опыт Stream Networks и Latnet Serviss в создании и внедрении нестандартных технологических решений", - сказал для пресс-релиза исполнительный директор Bite Lietuva Пранас Куйсис.
Латвийские предприятия создают и развивают различные технологические решения и предоставляют услуги по передаче данных.
Компания Stream Networks начала деятельность в 2007 году, а в 2014 году купила одного из первых в Латвии интернет-провайдеров Latnet Serviss. У компаний, в которых сейчас работает 48 человек, в Латвии более 2,5 тыс. клиентов, преимущественно это коммерческие предприятия. Совокупный оборот обеих компаний в прошлом году был 5,6 млн. евро.
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