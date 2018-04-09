Контролируемая международной компанией по управлению фондами Providence Equity Partners телекоммуникационная компания Bite Lietuva купила две латвийские технологические компании.
Tele2, Bitė, Telia
© DELFI montažas

Предприятие группы Bite - Bite Latvija купило латвийскую компанию Stream Networks и ее дочернее предприятие Latnet Serviss. На прошлой неделе латвийская антимонопольная служба предоставила соответствующее разрешение, сообщила Bite.

"Эта сделка поможет объединить сильные стороны обеих компаний - наработки Bite в создании решений по SMART и опыт Stream Networks и Latnet Serviss в создании и внедрении нестандартных технологических решений", - сказал для пресс-релиза исполнительный директор Bite Lietuva Пранас Куйсис.

Латвийские предприятия создают и развивают различные технологические решения и предоставляют услуги по передаче данных.

Компания Stream Networks начала деятельность в 2007 году, а в 2014 году купила одного из первых в Латвии интернет-провайдеров Latnet Serviss. У компаний, в которых сейчас работает 48 человек, в Латвии более 2,5 тыс. клиентов, преимущественно это коммерческие предприятия. Совокупный оборот обеих компаний в прошлом году был 5,6 млн. евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Литва - лидер в Балтии по привлечению проектов иностранных инвестиций

В прошлом году Литва была лидером среди Балтийских...

Уровень безработицы в Литве за месяц повысился до 9,2% (9)

Уровень безработицы в Литве в начале апреля был 9,2% – на...

Клайпедский порт не опасается конкуренции со стороны круизов Калининграда (3)

Клайпедский порт не опасается возможной конкуренции,...

Bite купила две латвийские технологические компании

Контролируемая международной компанией по управлению...

В Вильнюсе завершается отопительный сезон (3)

В Вильнюсе с 9 апреля завершается отопительный сезон,...

TOP новостей

ССР дозирует информацию о скандале в Центре крови: кое о чем умалчивают (7)

8 апреля после обеда стало известно о том, что в конце...

"Содра" займется неплательщиками алиментов (4)

Государство готовит сюрприз лицам, которые скрываются...

О намерениях баллотироваться в президенты заявили еще два политика (15)

По мере того как срок полномочий Дали Грибаускайте на...

Глава Минздрава призывает оскандалившегося Чаплинскаса принять решение (5)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Шокирующее видео: в Плунге пьяная мать удивила даже полицию (23)

В фейсбуке появилась шокирующая видеозапись – пьяная...