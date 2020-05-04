aA
В понедельник муниципалитет Бирштонаса принял решение о возобновлении предоставления услуги проживания в городе с 8 мая.
Бирштонас разрешил предоставление услуг проживания
© Birštono TIC

Согласно опросу предпринимателей, услуги планируют возобновить такие места, как гостиницы, дома отдыха, усадьбы сельского туризма, апартаменты, аренда квартир. Представители этого бизнеса будут предоставлять услуги в соответствии с действующими требованиями: могут принимать ограниченное количество людей, обеспечить им отдельных входы.

"Мы следим за тенденциями в сфере туризма, можно утверждать, что туризм в Литве после карантина будет иным – сначала осторожный местный, из-за границы, мы планируем, туристы приедут позже.

Статьи по теме:
Мэр Паланги рассказал, когда откроются гостиницы  (8)
Паланга, Бирштонас и Друскининкай запретят предоставление услуг проживания, Неринга - нет

Бирштонас - самый литовский курорт, поэтому его услуги жителям страны хорошо знакомы, нас это радует. В этом году после карантина будет очень важно восстановить эмоциональное равновесие – Бирштонас и его окрестности - подходящие для этого места: курорт находится в окружении парков, лесов, здесь много зеленых зон, цветников.

Курорт приспособлен для проведения досуга на свежем воздухе, у нас есть отличные маршруты как для пеших прогулок, так и для велосипедных", – сказала директор местного туристического центра Рута Капачинскайте.

Все представители бизнеса в городе должны будут соблюдать установленные правительством требования.

90% территории Бирштонского района - это региональный парк петель Немана, а минеральная вода, добываемая из недр земли - важнейший двигатель существования и роста курорта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Министр здравоохранения Литвы: пока нет планов отзывать карантин (27)

В понедельник министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...

Halilas Halilas

Политэмигрант из Турции: Мы сравниваем с Германией и понимаем, что здесь лучше  Новая жизнь. Направление - Литва (43)

Владелец небольшой компании Халил Ибрагим Ак...

Профессор: в масках вероятность заражения коронавирусом снижается до 1,5% (209)

Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...

Смягчения условий карантина: жители Литвы смогут выезжать за границу  предоставляют медуслуги (80)

После того как правительство Литвы смягчило некоторые...

Глава Минздрава критикует столичный муниципалитет: такое поведение вызывает серьезную озабоченность  ответ муниципалитета (1)

В понедельник глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига ,...

|Maža didelių žinių kaina