Biovela Group расширила экспорт в Румынию

"Мы попали в систему McDonald's, нас утвердили как одного и основных конечных поставщиков продуктов в Балтийских странах, поэтому не было дополнительных барьеров для выхода в Румынию. Производственных барьеров нет, у нас есть сертификаты, ведется лишь процесс продаж", - сказал в интервью газете глава Biovela Group Аудрюс Кантаускас.
По его словам, у компании вызывает беспокойство сокращение животных в Литве, поскольку это может создать проблемы для деятельности компании в будущем.
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