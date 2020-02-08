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Группа мясоперерабатывающих предприятий Biovela Group 8 февраля сообщила, что сделала все необходимое для обеспечения безопасности потребителей, а на рынке не осталось той партии продукции, в которой было обнаружено микробиологическое загрязнение.
Biovela naujų produktų pristatymas
Biovela naujų produktų pristatymas
© Organizatorių nuotr.

"Хотим подчеркнуть, что результаты исследования еще не подтверждены Государственной продовольственно-ветеринарной службой, а также нашими специалистами. Несмотря на это, обе компании немедленно предприняли все возможное для обеспечения безопасности потребителей и продукции этих партий на рынке не осталось", - сказано в сообщении главы компании Biovela group Аудрюса Кантаускаса.

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Напомним, что сеть Maxima сообщили, что в пятницу в продукции Biovela было обнаружено микробиологическое загрязнение, поэтому в магазинах этой сети в пятницу остановили продажу свежего мяса.

Глава Biovelа заверил, что другим клиентам эту продукцию не поставляли. По словам Кантаускаса, ГПВС сообщила компании об обнаруженном микробиологическом загрязнении в свиной шее и окороке 7 феврале вечером.

"Важно отметить, что в термически обработанном мясе все бактерии погибают, поэтому здоровью потребителей опасность не грозит", - сказано в сообщении главы Biovela Group.

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