"Хотим подчеркнуть, что результаты исследования еще не подтверждены Государственной продовольственно-ветеринарной службой, а также нашими специалистами. Несмотря на это, обе компании немедленно предприняли все возможное для обеспечения безопасности потребителей и продукции этих партий на рынке не осталось", - сказано в сообщении главы компании Biovela group Аудрюса Кантаускаса.

Напомним, что сеть Maxima сообщили, что в пятницу в продукции Biovela было обнаружено микробиологическое загрязнение, поэтому в магазинах этой сети в пятницу остановили продажу свежего мяса.

Глава Biovelа заверил, что другим клиентам эту продукцию не поставляли. По словам Кантаускаса, ГПВС сообщила компании об обнаруженном микробиологическом загрязнении в свиной шее и окороке 7 феврале вечером.

"Важно отметить, что в термически обработанном мясе все бактерии погибают, поэтому здоровью потребителей опасность не грозит", - сказано в сообщении главы Biovela Group.