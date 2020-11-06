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В третьем квартале этого года уровень безработицы в Литве составил 9,3% – на 0,8 пункта больше, чем во втором квартале и на 3,2 пункта больше, чем год назад.
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© DELFI / Kiril Čachovskij

Уровень безработицы среди мужчин составлял 9,7%, среди женщин – 8,8%. Уровень молодежной безработицы (в возрасте 15–24 года) в третьем квартале составлял 23% и за квартал он вырос на 2 пункта, а за год –на 12,6 пунктов, сообщил Департамент статистики.

В третьем квартале было 1,48 млн лиц, причисляемых к рабочей силе и 891,5 тыс. экономически не активных жителей в возрасте 15 лет и старше, из них более половины – пенсионеры.

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