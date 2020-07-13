По данным на 1 июля, в целом в стране было зарегистрировано 208,1 тыс. лиц без работы – на 69,6 тыс. больше, чем год назад и на 4,4 тыс. больше, чем в начале июня этого года.
В июне в службу занятости обратились 28 тыс. безработных – на 31,4% больше, чем в мае.
Служба утверждает, что за месяц потребность в работниках выросла на 26,3% и приблизилась к уровню прошлого года. Больше всего предложений зарегистрировали работники сектора услуг – 63%. Каждое четвертое рабочее место (20,3%) – в промышленности, в строительном секторе – 12%, в сельском хозяйстве – 4,7%.
За месяц показатель трудоустройства вырос на 30,1%. За месяц служба помогла трудоустроиться 18,9 тыс. лиц – на 42,3% больше, чем в июне прошлого года.
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