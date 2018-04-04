Безработица в Литве в феврале была больше среднего показателя ЕС

За год уровень безработицы в Литве снизился на 0,4 пункта, а за месяц не изменился и составил 7,3%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы Евросоюза.

В конце февраля без работы в Литве были 106 тыс. жителей.

В целом в ЕС безработица за год снизилась на 0,9 пункта, а за месяц - на 0,1 пункта до 7,1%.

В Латвии уровень безработицы за год снизился на 1 пункт, а за месяц - на 0,3 пункта до 8%. Эстония не предоставила новейшие данные Евростату.