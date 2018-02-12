Государственная компания Литовские железные дороги и "Гродно Азот" подписали договор о сотрудничестве на три года - фиксированные условия позволят белорусскому предприятию на 15–20% ежегодно увеличивать экспорт через Клайпедский порт, сообщила ЛЖД.
Руководитель Терминала насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas) – одной из трех клайпедских компаний, которые занимаются погрузками удобрений белорусской компании - Видмантас Дамбраускас не взялся прогнозировать, будет ли увеличиваться экспорт через Клайпеду благодаря договору.
"Неясно с украинским рынком, неясно с внутренним потреблением в Беларуси. В последние годы экспорт продукции "Гродно Азот" и транзит через территорию Литвы сокращались потому, что открывшийся из-за российско-украинской войны рынок Украины очень сильный, и он берет большую часть продукции "Гродно Азот", - сказал BNS В. Дамбраускас.
По его словам, помимо Biriu kroviniu terminalas, удобрения "Гродно Азот" грузят еще компании Klasco и Bega.
Как сообщают Литовские железные дороги, "Гродно Азот" ежегодно экспортирует через Клайпедский порт около 0,5 млн. тонн удобрений.
"Гродно Азот" объявил, что за 2017 год произвел продукции на 574,5 млн. евро - на 113% больше, чем год назад, сообщили СМИ. Компания находится в управлении белорусского государственного концерна "Белнефтехим".
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