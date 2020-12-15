"Белорусская нефтяная компания" приостанавливает экспорт через Klaipedos nafta

Отгрузка проданных в результате прежних сделок нефтепродуктов в Клайпеде будет продолжаться, сообщила Klaipedos nafta через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
Как сообщает, БНК указала, что информирует, когда экспорт будет возобновлен в полном объеме. Однако если неопределенность затянется, это может повлиять на результаты следующего года.
"Компания прикладывает все усилия, чтобы оперативно выяснить конкретную потребность услуг для клиента на 2021 год и надлежащим образом подготовиться к любому сценарию деятельности", - отмечает Klaipedos nafta.
Klaipedos nafta сотрудничает с партнерами в Беларуси более десяти лет.
За девять месяцев этого года Klaipedos nafta получила от погрузок нефти 23,7 млн евро доходов (в прошлом году – 23,9 млн евро) и 6,7 млн евро скорректированной чистой прибыли (7 млн евро).
Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце августа заявил, что Беларусь перестанет пользоваться литовскими портами для экспорта своей продукции - через них вывозятся преимущественно калийная соль и нефтепродукты.
В начале октября он пригрозил "заняться" потоками грузов из Литвы и Латвии. Кроме того, А. Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия сейчас обсуждают переориентацию белорусских грузов (нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров) с портов Балтийских стран на российский порт в Усть-Луге.
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