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Дочернее предприятие крупнейшего белорусского экспортера нефтепродуктов "Белорусская нефтяная компания" (БНК) на время приостанавливает экспорт нефтепродуктов через терминал компании Klaipedos nafta в Клайпеде.
"Белорусская нефтяная компания" приостанавливает экспорт через Klaipedos nafta
© DELFI / Orestas Gurevičius

Отгрузка проданных в результате прежних сделок нефтепродуктов в Клайпеде будет продолжаться, сообщила Klaipedos nafta через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Как сообщает, БНК указала, что информирует, когда экспорт будет возобновлен в полном объеме. Однако если неопределенность затянется, это может повлиять на результаты следующего года.

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"Компания прикладывает все усилия, чтобы оперативно выяснить конкретную потребность услуг для клиента на 2021 год и надлежащим образом подготовиться к любому сценарию деятельности", - отмечает Klaipedos nafta.

Klaipedos nafta сотрудничает с партнерами в Беларуси более десяти лет.

За девять месяцев этого года Klaipedos nafta получила от погрузок нефти 23,7 млн евро доходов (в прошлом году – 23,9 млн евро) и 6,7 млн евро скорректированной чистой прибыли (7 млн евро).

Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце августа заявил, что Беларусь перестанет пользоваться литовскими портами для экспорта своей продукции - через них вывозятся преимущественно калийная соль и нефтепродукты.

В начале октября он пригрозил "заняться" потоками грузов из Литвы и Латвии. Кроме того, А. Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия сейчас обсуждают переориентацию белорусских грузов (нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров) с портов Балтийских стран на российский порт в Усть-Луге.

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