Беларусь в 2018 году поставила в Литву 85 грузовиков разных типов на 66 млн евро

Экспорт комплектных грузовых автомобилей всех типов из Беларуси по итогам I полугодия 2018 г. составил 3014 единиц, сообщает Белстат. За аналогичный период прошлого года за пределы страны было поставлено 2717 грузовиков. Таким образом, прирост экспорта в натуральном выражении составил 297 грузовых автомобилей (или 10,9%), пишет abw.by.

Только БелАЗ за январь - июнь поставил на экспорт 605 единиц техники. Средняя цена экспортного автомобиля составила 221 945 долларов.

Больше всего Беларусь экспортировала грузовиков в страны СНГ: 2541 автомобиль на сумму 546,737 млн долларов. В том числе: в Россию - 1885 единиц (479,809 млн долларов); Украину - 565 единиц (39,663 млн долларов); Казахстан - 63 единицы (26,042 млн долларов). В страны Евросоюза было поставлено 190 грузовых автомобилей на 86,467 млн долларов. В том числе: в Литву - 85 (76,95 млн долларов); Болгарию - 79 (5,669 млн долларов); Польшу - 11 (1,454 млн долларов).