Экспорт комплектных грузовых автомобилей всех типов из Беларуси по итогам I полугодия 2018 г. составил 3014 единиц, сообщает Белстат. За аналогичный период прошлого года за пределы страны было поставлено 2717 грузовиков. Таким образом, прирост экспорта в натуральном выражении составил 297 грузовых автомобилей (или 10,9%), пишет abw.by.
Только БелАЗ за январь - июнь поставил на экспорт 605 единиц техники. Средняя цена экспортного автомобиля составила 221 945 долларов.
Больше всего Беларусь экспортировала грузовиков в страны СНГ: 2541 автомобиль на сумму 546,737 млн долларов. В том числе: в Россию - 1885 единиц (479,809 млн долларов); Украину - 565 единиц (39,663 млн долларов); Казахстан - 63 единицы (26,042 млн долларов). В страны Евросоюза было поставлено 190 грузовых автомобилей на 86,467 млн долларов. В том числе: в Литву - 85 (76,95 млн долларов); Болгарию - 79 (5,669 млн долларов); Польшу - 11 (1,454 млн долларов).
Беларусь в 2018 году поставила в Литву 85 грузовиков разных типов на 66 млн евро
За первые шесть месяцев 2018 года страны Евросоюза...
Реклама Yandex. Taxi: можно ли отказаться от ее показа (7)
В Литве начало работы Yandex . Taxi вызвало немалый ажиотаж....
У столичных многоквартирных домов не останется обычных контейнеров: какие ждут перемены (4)
В конце июля в Каролинишкес была представлена новая...
В Литве растут грузовые и пассажирские перевозки (3)
В первом полугодии этого года в Литве выросли объемы...
TOP новостей
План по привлечению поляков Литвы создавали не "крестьяне": изменилась лишь одна существенная деталь (6)
Интерес литовских политиков у Вильнюсскому краю вырос...
У столичных многоквартирных домов не останется обычных контейнеров: какие ждут перемены (4)
В конце июля в Каролинишкес была представлена новая...
Реклама Yandex. Taxi: можно ли отказаться от ее показа (7)
В Литве начало работы Yandex . Taxi вызвало немалый ажиотаж....
Придется приспосабливаться: ни традиционной зимы, ни традиционного лета в Литве не будет (12)
Экстремальные перемены погоды - в одном конце страны...
Жители Литвы могут остаться без настоящего сала (132)
Новый план по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС)...