У Беларуси продолжаются разногласия с Россией из-за импорта нефти, так что она просит у стран Балтии и других стран помощи в перевалке ввозимого для нее сырья, и литовская компания по погрузкам нефтепродуктов Klaipedos nafta говорит, что получила такую просьбу белорусских клиентов.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Это подтвердил BNS временный директор компании по нефтебизнесу Гедрюс Сабаляускас.

"Мы получили запрос от белорусских клиентов относительно импорта сырой нефти через наш терминал в январе", – прокомментировал BNS Г. Сабаляускас.

По его словам, Klaipedos nafta готова переваливать сырую нефть с судов.

Представитель Klaipedos nafta Оринта Бракаускайте подтвердила BNS, что поступила просьба от белорусского монополиста экспорта нефтепродуктов "Белорусская нефтяная компания" (БНК). Она экспортирует продукцию основных белорусских заводов – Мозырского НПЗ и НПЗ "Нафтан" в Новополоцке.

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Klaipedos nafta утверждает, что может переваливать до 3 млн тонн нефти. Беларусь в прошлом году импортировала из России около 18 млн тонн нефти.

Директор Клайпедского порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас говорит, что теоретически нефть для Беларуси можно было бы импортировать и через контролируемый компанией Orlen Lietuva Бутингский нефтетерминал, однако эта компания является конкурентом белорусских заводов.

"Технически это действительно возможно, потому что он и сейчас работает на импорт сырой нефти, но Orlen является прямым конкурентом НПЗ Беларуси", – сказал А. Друнгилас.

Через Бутингский терминал мажейский НПЗ сейчас импортирует нефть только для своих нужд.

Беларусь во вторник заявила, что направила предложения по импорту нефти странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Минск также признал, что переговоры об импорте нефти из России пока не дали результатов.

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