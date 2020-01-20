"Этот груз из Клайпедского порта перевезут "ЛЖД". Мы следим за ситуацией на рынке и стараемся предложить клиентам конкурентоспособные решения", – сказал BNS представитель "ЛЖД" Мантас Дубаускас.
"Белорусская нефтяная компания" будет импортировать нефть норвежского месторождения Йохан Свердруп, об этом Reuters сообщил белорусский государственный концерн "Белнефтхим".
После того как Москва и Минск не договорились об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января прекратила поставки сырья белорусским нефтеперерабатывающим заводам. Несмотря на это 4 января поставки были отчасти возобновлены.
На белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" по железной дороге доставят 80 000 тонн нефти норвежского месторождения Йохан Свердруп.
По данным терминала Refinitiv Eikon, танкер Breiviken с 80 000 т нефти прибудет в Клайпеду 22 января, сообщает Reuters.
"БНК" приобрела нефть норвежского месторождения Йохан Свердруп у французской компании Total.
Разработка норвежского месторождения Йохан Свердруп была начата осенью 2019 года. Эта нефть своими качествами напоминает нефть Urals, которую Беларуси поставляла Россия.
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