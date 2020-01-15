Беларусь разослала коммерческие предложения о покупке ею нефти предприятиям Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана, заявил во вторник, 14 января, первый вице-премьер Дмитрий Крутой. По его словам, коммерческие службы заводов Белорусской нефтяной компании проводят ежедневные переговоры о возможных поставках.
Латвия уже заявила, что готова участвовать в проектах реверсных поставок нефти в Беларусь. Об этом сообщил посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис накануне визита премьер-министра Латвии в Беларусь.
Ранее президент страны Александр Лукашенко поручил изучить возможность поставлять нефть железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также использовать нефтепровод "Дружба". С 1 января поставки российских компаний в Беларусь прекращены из-за разногласий в цене на нефть и в тарифах на транзит российского сырья. Беларусь также добивается снижения компенсаций в связи с российским налоговым маневром в нефтяной отрасли, в результате которого белорусские НПЗ понесли потери. Срок действия прежних договоров истек 31 декабря. Власти в Минске подчеркивают, что Беларусь - важный для России потребитель: на нее приходится примерно 10% российского экспорта нефти.
Минск был вынужден остановить с 1 января экспорт нефтепродуктов и нефти, добываемой на территории республики. По сведениям "Интерфакса", навстречу Беларуси пошли только нефтяные компании "Русснефть" и "Нефтис", они входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, которые строит в республике Нежинский ГОК по добыче калийной руды и производству калийных удобрений.
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