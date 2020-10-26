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Литовский оператор энергопередающей системы Litgrid сообщает о получении в понедельник информации от белорусского оператора "Белэнерго" о том, что начать выработку электроэнергии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце намечается с 1 до 10 ноября.
Беларусь информировала Литву о том, что выработка электроэнергии на БелАЭС начнется в ноябре
© Itar-Tass / Scanpix

Литовская компания отмечает, что в соответствии с законом о бойкоте электричества с БелАЭС, она с начала выработки на этой станции установит нулевую пропускную способность для импорта электроэнергии из Беларуси.

О полученной информации Litgrid в понедельник информировала участников рынка через систему биржи электроэнергии Nord Pool. Литовский оператор еще раньше сообщил рынку, что после запуска БелАЭС импорт электроэнергии из Беларуси будет остановлен.

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"(...) Получив информацию о начале выработки электроэнергии или зафиксировав в центре управления системой Litgrid данные в реальном времени, показывающие выработку на БелАЭС, мы сразу установим пропускную способность в ноль мегаватт для коммерческих потоков электричества из Беларуси", - сказал для пресс-релиза временный глава Litgrid Видмантас Грушас.

Как намечено в литовском законе, после запуска БелАЭС Литва также прекратит предоставление резервов электроэнергии Беларуси.

На БелАЭС в Островце, что вблизи границы с Литвой, установлены два российских реактора типа ВВЭР, мощность каждого из них - 1200 мегаватт.

Литва является самым активным критиком БелАЭС, подчеркивающим необходимость соблюдать все требования по обеспечению безопасности. Минск претензии Вильнюса отметает.

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