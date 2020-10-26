Беларусь информировала Литву о том, что выработка электроэнергии на БелАЭС начнется в ноябре

Литовская компания отмечает, что в соответствии с законом о бойкоте электричества с БелАЭС, она с начала выработки на этой станции установит нулевую пропускную способность для импорта электроэнергии из Беларуси.

О полученной информации Litgrid в понедельник информировала участников рынка через систему биржи электроэнергии Nord Pool. Литовский оператор еще раньше сообщил рынку, что после запуска БелАЭС импорт электроэнергии из Беларуси будет остановлен.

"(...) Получив информацию о начале выработки электроэнергии или зафиксировав в центре управления системой Litgrid данные в реальном времени, показывающие выработку на БелАЭС, мы сразу установим пропускную способность в ноль мегаватт для коммерческих потоков электричества из Беларуси", - сказал для пресс-релиза временный глава Litgrid Видмантас Грушас.

Как намечено в литовском законе, после запуска БелАЭС Литва также прекратит предоставление резервов электроэнергии Беларуси.

На БелАЭС в Островце, что вблизи границы с Литвой, установлены два российских реактора типа ВВЭР, мощность каждого из них - 1200 мегаватт.

Литва является самым активным критиком БелАЭС, подчеркивающим необходимость соблюдать все требования по обеспечению безопасности. Минск претензии Вильнюса отметает.