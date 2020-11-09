aA
Подключенная на прошлой неделе к энергосистеме Белорусская АЭС (БелАЭС) с полудня воскресенья прекратила выработку электроэнергии, информировал BNS оператор энергопередающей системы Литвы Litgrid.
БелАЭС с полудня воскресенья прекратила выработку электроэнергии
© Itar-Tass / Scanpix

Выработка не возобновлена до сих пор, сказала BNS представитель Litgrid Юрга Эйвайте. Причины этого она указать не могла.

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) утверждает, что не располагает информацией о том, как происходит энергетический запуск БелАЭС.

"На этом этапе, как и на других, оборудование и системы энергоблока проходят испытания, тестируются, если устанавливаются, то устраняются дефекты. Информации относительно разрешения на дальнейшие этапы - пробную промышленную эксплуатацию - мы тоже не получили", - прокомментировали BNS в ГИБАЭ.

Статьи по теме:
Литва против БелАЭС, или Нужна ли кому-то электроэнергия из Беларуси  (127)
Лукашенко — руководству Литвы и Польши: давайте жить дружно  (192)

Выработка электроэнергии началась на БелАЭС в минувший вторник, а в выходные Минск информировал, что мощность первого реактора увеличена до 400 мегаватт. Сразу после подключения к сети во вторник мощность БелАЭС была 250 мегаватт.

Минск утверждает, что в программах испытаний предусмотрено, что мощность энергоблока будет постепенно увеличиваться до проектной - 1 190 мегаватт, а ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года.

Литва прекратиоа торговлю белорусской электроэнергией сразу после начала выработки на БелАЭС - 3 ноября.

Между тем Латвия после запуска БелАЭС начала торговлю электроэнергией с Россией по новой методике, которую до сих пор не утвердил литовский регулятор - Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ).

ГСРЭ в среду заявил, что Латвия и Эстония не могут торговать электроэнергией через свои перемычки с Россией в соответствии с новой трехсторонней методикой стран Балтии, пока она не будет утверждена регуляторами всех трех государств.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Беларусь: реактор первого энергоблока работает на 40%, "страна становится ядерной державой" (68)

Александр Лукашенко сегодня открыл БелАЭС в Островце....

"Delfi Главное" - из дома: карантин все же пришел, ситуацию в больницах обсуждаем с врачом, выборы в США, запуск БелАЭС и новости коалиции (22)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

Litgrid: за неделю электроэнергия в Литве подешевела на 5%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на...

TOP новостей

Министр здравоохранения Литвы: после долгих выходных заболело много пожилых жителей (32)

Литва уже третий день живет в условиях карантина ,...

Если находящийся в самоизоляции работник появится на работе, его ждет наказание - до 5 лет лишения свободы (13)

Ежедневно в Литве сообщают о большом количестве новых...

Koronavirusas Maskvoje

Коронавирус в России и Большой Брат: улыбнитесь, вас снимает домофон Возможен ли "электронный концлагерь"? (49)

Защищая граждан от вируса, российские власти идут на...

Уровень безработицы в Литве рекордный, а работать некому (172)

В Литве уровень безработицы составил 14,9%, в...

Источник: причина остановки БелАЭС - взрывы трансформаторов напряжения (52)

В понедельник утром в Сети появилась информация о том,...

|Maža didelių žinių kaina