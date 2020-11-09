БелАЭС с полудня воскресенья прекратила выработку электроэнергии

Выработка не возобновлена до сих пор, сказала BNS представитель Litgrid Юрга Эйвайте. Причины этого она указать не могла.
Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) утверждает, что не располагает информацией о том, как происходит энергетический запуск БелАЭС.
"На этом этапе, как и на других, оборудование и системы энергоблока проходят испытания, тестируются, если устанавливаются, то устраняются дефекты. Информации относительно разрешения на дальнейшие этапы - пробную промышленную эксплуатацию - мы тоже не получили", - прокомментировали BNS в ГИБАЭ.
Выработка электроэнергии началась на БелАЭС в минувший вторник, а в выходные Минск информировал, что мощность первого реактора увеличена до 400 мегаватт. Сразу после подключения к сети во вторник мощность БелАЭС была 250 мегаватт.
Минск утверждает, что в программах испытаний предусмотрено, что мощность энергоблока будет постепенно увеличиваться до проектной - 1 190 мегаватт, а ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года.
Литва прекратиоа торговлю белорусской электроэнергией сразу после начала выработки на БелАЭС - 3 ноября.
Между тем Латвия после запуска БелАЭС начала торговлю электроэнергией с Россией по новой методике, которую до сих пор не утвердил литовский регулятор - Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ).
ГСРЭ в среду заявил, что Латвия и Эстония не могут торговать электроэнергией через свои перемычки с Россией в соответствии с новой трехсторонней методикой стран Балтии, пока она не будет утверждена регуляторами всех трех государств.
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